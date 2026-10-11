В Новосибирске цыгане травят реку, сжигая кабели ради меди

В новосибирском СНТ «Рассвет» массово обжигают кабели для получения меди, из-за чего берег реки Тулы превратился в свалку, а воздух и почва отравлены токсичным дымом.
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У нас для цыган закон не писан .Хотят наркотой промышляют, хотят кабель медный жгут Кстати где они его воруют? Никто из правоохранителей этим вопросом не задавался ?