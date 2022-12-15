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«Коровник на плаву». Фермеры Нидерландов нашли инновационный способ ведения хозяйства

«Коровник на плаву». Фермеры Нидерландов нашли инновационный способ ведения хозяйства

Голландские фермеры переходят на плавучие фермы, чтобы обеспечить города продовольствием. Об этом сообщили журналисты американского издания Politico.

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