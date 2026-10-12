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Расшифрованы стенограммы советско-американских переговоров 1986 года

Расшифрованы стенограммы советско-американских переговоров 1986 года

15 января 1986 года Михаил Горбачёв предложил план, который в разгар холодной войны звучал почти утопически: поэтапно избавиться от всего ядерного оружия к 2000 году.

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