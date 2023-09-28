Путин обрисовал перспективы сотрудничества с Южным Суданом

Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Южного Судана Салвой Кииром развитие торгово-экономических связей, строительство нефтеперерабатывающего завода и урегулирование «проблем и сложностей» на территории североафриканской республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии