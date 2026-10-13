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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Акрона» Благоевич о трех сэйвах Тереховского в серии пенальти с «Локо»: «Большой молодец. Практически он решил, уверенно. Видно, что у него огромная уверенность в себе»

Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич оценил вклад Игната Тереховского в победу над «Локомотивом» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, пен.

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