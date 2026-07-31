Фредериксен: ЕС следует рассмотреть вопрос о членстве Испании в Шенгенской зоне

Европейский союз (ЕС) должен рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).
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