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Газета.ру

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Фредериксен: ЕС следует рассмотреть вопрос о членстве Испании в Шенгенской зоне

Фредериксен: ЕС следует рассмотреть вопрос о членстве Испании в Шенгенской зоне

Европейский союз (ЕС) должен рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

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