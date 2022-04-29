Розовые кусты и гамаки: в центре Челябинска обещают сделать релакс-островок

В центре Челябинска обещают сделать островок природы с гамаками и разноцветными кустами. Как сообщили РИА «Новый День» в администрации Центрального района, сотрудники Центра развития городской среды разработали концепцию благоустройства Сада камней.
В центре Челябинска обещают сделать островок природы с гамаками и разноцветными кустами. Как сообщили РИА «Новый День» в администрации Центрального района, сотрудники Центра развития городской среды разработали концепцию благоустройства Сада камней.
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