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Профессиональные тренеры поделились тремя принципами быстрого похудения

Профессиональные тренеры поделились тремя принципами быстрого похудения

Похудение для некоторых людей является практически невыполнимой задачей. Специально для них тренеры и диетологи разработали несколько принципов, которые позволят избавиться от лишних килограммов, пишет «РБК Спорт».

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