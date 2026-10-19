Суть схемы заключается в том, что физическое лицо переводит средства из российского банка на счет в Беларуси, затем покупает USDT на легальных криптобиржах в странах СНГ, где криптовалюта легализована либо функционирует в серой зоне.
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