Лихачев переходит в «Куньлунь» в аренду из «Локомотива». У форварда 1 балл в 14 матчах сезона КХЛ

Китайский клуб арендует 23-летнего нападающего у «Локомотива», сообщает «Спорт-Экспресс». В нынешнем сезоне форвард провел 14 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности минус 1 и среднем игровом времени 11:08.