Врач Пылев: пациенты тянутся к ненаучным методам лечения из-за их комфортных условий

Люди, желающие исцелиться от тяжелых заболеваний, нередко обращаются к ненаучным методам лечения. Это объясняется более комфортными и спокойными условиями, которые предлагают различные «интернет-гуру», рассказал кандидат медицинских наук Андрей Пылев в эфире радиостанции «Говорит Москва».