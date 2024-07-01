Врач Пылев: пациенты тянутся к ненаучным методам лечения из-за их комфортных условий

Люди, желающие исцелиться от тяжелых заболеваний, нередко обращаются к ненаучным методам лечения. Это объясняется более комфортными и спокойными условиями, которые предлагают различные «интернет-гуру», рассказал кандидат медицинских наук Андрей Пылев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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