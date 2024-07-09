Лука Веснер Тичичич перешел в "Пари Нижний Новгород"

Лука Веснер Тичичич перешел в нижегородский "Пари". 33-летний словенский полузащитник подписал долгосрочный контракт с российским клубом после успешного выступления за словацкий "Копер", в составе которого он провел 102 матча и забил пять голов.
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