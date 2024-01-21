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Путин и президент Египта дадут команду на заливку бетона на АЭС «Эд-Дабаа»

Лидеры России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси на новой рабочей неделе во время церемонии на строящейся египетской АЭС «Эд-Дабаа» дадут команду на заливку первого бетона, пишет ТАСС, ссылаясь на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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