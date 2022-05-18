Депутат Шеремет предложил признать Знамя Победы государственным флагом РФ

В Госдуме предложили признать Знамя Победы государственным флагом России. По мнению депутата Государственной думы от Крыма Михаила Шеремета, на нынешнем этапе развития России было бы правильно сделать Знамя Победы государственным флагом страны.
В Госдуме предложили признать Знамя Победы государственным флагом России. По мнению депутата Государственной думы от Крыма Михаила Шеремета, на нынешнем этапе развития России было бы правильно сделать Знамя Победы государственным флагом страны.
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