Небензя: Сотрудники ГУР вооружают боевиков в Сирии, в том числе дронами

Постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя проинформировал о том, что напавшие на мирные населённые пункты в Сирийской Арабской Республике террористические группировки с гордостью говорят о том, что получили оружие от украинских специальных служб.
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