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Суть Событий

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Песков назвал слухи о мобилизации "вбросами украинских властей"

Песков назвал слухи о мобилизации "вбросами украинских властей"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возможной мобилизации. Он назвал сообщения о том, что власти страны якобы собираются провести новую мобилизацию "информационными утками" и "вбросами украинских властей".

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