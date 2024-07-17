Сийярто: второй раунд конференции по Украине может пройти уже в этом году

Второй раунд конференции по урегулированию украинского конфликта, вероятно, может пройти уже в 2024 году, на ней должна быть представлена Россия, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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