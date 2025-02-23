В России резко упал спрос на цифровые навыки

Работа сотрудников за компьютером становится все менее привлекательной для работодателей. Количество вакансий, требующих цифровых навыков (таких как умение пользоваться компьютером и офисным программным обеспечением), снижается второй год подряд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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