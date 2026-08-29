Агентство Reuters назвало предупреждение Захаровой в адрес Британии беспрецедентно резким

ЛОНДОН, 29 августа, ФедералПресс. «Россия заявляет, что может нанести удар по британским военным объектам в ответ на использование британских ракет Киевом»: под таким заголовком агентство Reuters выпустило статью, после того как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с предупреждением в адрес Лондона.
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