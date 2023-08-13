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Признание Морелла в убийствах русских: Всё, что вам нужно знать о ЦРУ

Признание Морелла в убийствах русских: Всё, что вам нужно знать о ЦРУ

Майкл Морелл признался в убийствах русских в Сирии. Всё, что вам нужно знать о ЦРУ.Несколько лет назад бывший заместитель главы ЦРУ Майкл Моррел призывал тайно убивать русских в Сирии.

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Комментарии
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Сергей Шубин
Представители США и Запада открыто призывают убивать &quot;русских&quot; Причём именно нацию, это фашизм! А мы до сих молчим, жуем сопли, пытаемся с ними торговать, то есть как будто ничего не происходит. Наше руководство правильно понимает обстановку. Нет никаких заявлений в ООН (хотя это филиал Гос депа США), на других международных форумах  молчим. Молчим что делает США в Сирии, на каких основаниях? Мало доводим странам мира действия США и НАТО в Ираке, Ливии, Югославии, Сирии, Афганистане. Постоянно оправдываемся. Мало освещает первую ядерную бомбардировки Японии, японцам больше не кому об этом говорить они под оккупацией США.
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