Признание Морелла в убийствах русских: Всё, что вам нужно знать о ЦРУ

Сергей Шубин

Представители США и Запада открыто призывают убивать "русских" Причём именно нацию, это фашизм! А мы до сих молчим, жуем сопли, пытаемся с ними торговать, то есть как будто ничего не происходит. Наше руководство правильно понимает обстановку. Нет никаких заявлений в ООН (хотя это филиал Гос депа США), на других международных форумах молчим. Молчим что делает США в Сирии, на каких основаниях? Мало доводим странам мира действия США и НАТО в Ираке, Ливии, Югославии, Сирии, Афганистане. Постоянно оправдываемся. Мало освещает первую ядерную бомбардировки Японии, японцам больше не кому об этом говорить они под оккупацией США.