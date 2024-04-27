Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

72 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Как все- таки часто героизм является просто прикрытием расхлябанности, некомпетентности и неумения действовать в экст...Как сложилась суд...
  • Лариса Золотарева
    Хамловитая тварь!!!! Терпения Машкову!!!!!Мария Машкова око...
  • чвсатпкьл
    Дизендорф, чуть ли не фон Бенкендорф или  Ламсдорф во времена царского режима, откуда вылез этот (ископаемый) чиновни...Чиновник Краснояр...

Барецкий заявил, что взял бы SHAMAN на работу в частную тюрьму

Барецкий заявил, что взял бы SHAMAN на работу в частную тюрьму

Шоумен Стас Барецкий настаивает, что именно он приобрел особняк Аллы Пугачевой в Грязи. И теперь у него есть грандиозные планы организовать в доме частную тюрьму для перевоспитания беглых российских звезд и иноагентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх