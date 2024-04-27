Барецкий заявил, что взял бы SHAMAN на работу в частную тюрьму

Шоумен Стас Барецкий настаивает, что именно он приобрел особняк Аллы Пугачевой в Грязи. И теперь у него есть грандиозные планы организовать в доме частную тюрьму для перевоспитания беглых российских звезд и иноагентов.
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