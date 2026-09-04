Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали родителями третьего ребёнка

Лиза и Сарик уже воспитывают двух дочерей: трёхлетнюю Элизабет и 11-месячную Шарлиз. У Сарика также есть сыновья от предыдущего брака с кондитером Аленой — 13-летний Марк и 9-летний Мартин.
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