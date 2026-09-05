Вадим Петров рассказал, как избежать нападения бурого медведя

Замдиректора Единого научного центра Минприроды России ВНИИ Экология Вадим Петров рассказал, как действовать при неожиданной встрече с бурым медведем, и предупредил, что надеяться на деревья как на укрытие не стоит.
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