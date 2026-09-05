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Царьград

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Вадим Петров рассказал, как избежать нападения бурого медведя

Вадим Петров рассказал, как избежать нападения бурого медведя

Замдиректора Единого научного центра Минприроды России ВНИИ Экология Вадим Петров рассказал, как действовать при неожиданной встрече с бурым медведем, и предупредил, что надеяться на деревья как на укрытие не стоит.

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