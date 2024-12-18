Элиссан Шандалович: «Мы обязательно победим!»

В зону СВО прибыла очередная гуманитарная и духовная миссия из Карелии Председатель «Ассоциации ветеранов специальной военной операции», настоятель Сретенского храма Петрозаводска, член патриотического движения «Карельский фронт» Леонид Леонтюк прибыл в Луганскую Народную Республику с очередной гуманитарной и духовной миссией.