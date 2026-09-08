Мартин Брандл: Рассел болезненно пережил поражение от Антонелли в Монце

MercedesБывший гонщик Формулы 1, ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл считает, что гонщик Mercedes Джордж Рассел тяжело воспринял поражение от напарника Кими Антонелли на Гран При Италии.
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