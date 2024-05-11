На Кубани в страшном ДТП погиб 14-летний водитель иномарки

На Кубани в страшном ДТП погиб 14-летний водитель иномаркиСегодня в 5-45 в Дежурную часть ОМВД России по Красноармейскому району поступило сообщение о ДТП на 24 километре автодороги «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк».