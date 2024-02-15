Власти ХМАО потратят 3 миллиарда рублей на ремонт школ

Власти ХМАО потратят порядка трех миллиардов рублей на реконструкцию школ. По данным источника, близкого к департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса, всего за два года планируют обновить 19 учебных заведений региона.
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