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Поздравляем директора и основателя Центра ´Покрова´ Андрея Владимировича Зубенко с Днем тезоименитства

Поздравляем директора и основателя Центра ´Покрова´ Андрея Владимировича Зубенко с Днем тезоименитства

Сердечно поздравляем директора и основателя Центра ´Покрова´ Андрея Владимировича Зубенко с Днем тезоименитства!Дорогой Андрей Владимирович, примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем Вашего Небесного покровителя - апостола Андрея Первозванного!В этот день хочется отложить в сторону публицистику - пусть говорят сердца.

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