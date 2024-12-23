Сердечно поздравляем директора и основателя Центра ´Покрова´ Андрея Владимировича Зубенко с Днем тезоименитства!Дорогой Андрей Владимирович, примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем Вашего Небесного покровителя - апостола Андрея Первозванного!В этот день хочется отложить в сторону публицистику - пусть говорят сердца.