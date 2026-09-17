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ИА Регнум

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ВС РФ поразили два моста через реку Днестр, задействованные в снабжении ВСУ

ВС РФ поразили два моста через реку Днестр, задействованные в снабжении ВСУ

Российские военные поразили два автомобильных моста через реку Днестр в районе Маяков в Одесской области, которые использовались для транзитных перевозок военных грузов из Румынии.

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