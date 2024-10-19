В Херсонской области жители решили убрать нациста из воинского мемориала

В селе Костогрызово Алёшкинского района Херсонской области местные жители обратились к властям с просьбой убрать захоронение украинского националиста с мемориала советским воинам Великой Отечественной войны, сообщило 19 октября РИА Новости.
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