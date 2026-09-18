«Милан» разочарован стартом команды при Амориме. Руководство доверяет тренеру, но ждет улучшения результатов (GdS)

Руководство « Милана » разочаровано результатами команды на старте сезона. В среду «россонери» проиграли «Бенфике» дома (0:2) в 1-м туре Лиги Европы.
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