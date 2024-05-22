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На Медиафест в Челябинскую область съедутся журналисты, блогеры и политологи

На Медиафест в Челябинскую область съедутся журналисты, блогеры и политологи

Уже завтра юбилейное мероприятие под новым названием состоится в Чебаркульском районе. Привычный фестиваль СМИ, который проводится вот уже 25 лет, с этого года носит название Медиафест Челябинской области.

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