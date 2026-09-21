Виталий Королёв побеждает на выборах главы Тверской области с 69,48% голосов

Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королёв одерживает уверенную победу на выборах главы региона, набрав 69,48% голосов после обработки всех протоколов, следует из данных онлайн-табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
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