За гранью абсурда: антироссийский синдром в Британии крепчает

Лондону в прямом смысле не дает спокойно спать грузовое судно «Балтийский лидер». Энциклопедия европейских истерик Когда-нибудь, а может уже и сейчас, можно написать несколько научных трудов об «антироссийском синдроме», который охватил европейские правительства.