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Пятый канал

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Инфекционист Викулов: комары могут переносить бактерии, вирусы и паразитов

Инфекционист Викулов: комары могут переносить бактерии, вирусы и паразитов

Комары, пиковый всплеск численности которых ожидается в Москве и Московской области, могут переносить возбудителей инфекционных и вирусных заболеваний, а также личинок паразитов от прилетных птиц и грызунов и от туристов из Африки и Азии.

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