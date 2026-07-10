Инфекционист Викулов: комары могут переносить бактерии, вирусы и паразитов

Комары, пиковый всплеск численности которых ожидается в Москве и Московской области, могут переносить возбудителей инфекционных и вирусных заболеваний, а также личинок паразитов от прилетных птиц и грызунов и от туристов из Африки и Азии.
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