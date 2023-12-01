Маленькая панда из Московского зоопарка начала ползать, она хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и двигается, отметила 1 декабря в Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
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