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Маленькая панда из Московского зоопарка начала ползать

Маленькая панда из Московского зоопарка начала ползать

Маленькая панда из Московского зоопарка начала ползать, она хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и двигается, отметила 1 декабря в Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

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