Стало известно об умирающих каждый день британцах из-за ожидания помощи

Times: В Британии около 50 человек в день умирают из-за ожидания помощи Около 50 человек в день умирают в Британии из-за ожидания помощи в больницах, сообщает Times со ссылкой на проведенный анализ данных.
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