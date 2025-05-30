ВТБ намерен выйти из гостиничного бизнеса

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Группа ВТБ в рамках своего плана по сокращению непрофильных активов в этом году планирует сконцентрироваться на продаже непрофильной недвижимости, в том числе выйти из гостиничного бизнеса.
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