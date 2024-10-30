Брест – Ницца где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Франции 2 ноября

В субботу, 2 ноября, сыграют Брест и Ницца в 10 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1. Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе Cтад Франсис Ле Бле Встречу будет в прямом эфире показывать онлайн-кинотеатр «Окко».