«Путешествие в Рождество»: новогодние приключения в Люблине

Здесь можно было покататься на карусели, а также передать подарки детям и участникам СВОУдивительная праздничная атмосфера на протяжении почти целого месяца царила в каждом районе Москвы благодаря фестивалю «Путешествие в Рождество».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии