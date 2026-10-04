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Мировое обозрение

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США выдворили двух иранских дипломатов после Генассамблеи ООН

США выдворили двух иранских дипломатов после Генассамблеи ООН

Двое остались — Вашингтон напомнил о правилах Американские власти выдворили двух иранских дипломатов, входивших в делегацию Тегерана на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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