«Все остается как прежде»: Рубио заявил об неизменности политики США по продаже оружия Украине

Политика Вашингтона в отношении продажи оружия Украине остается прежней. Об этом заявил глава Госдепа США Марко Рубио в ответ на заявление российского коллеги Сергея Лаврова о недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями.
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