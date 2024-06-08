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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гельмут Марко: «Всегда есть различные опции, но в целом у Переса двухлетний контракт»

Марко подтвердил подписание двухлетнего контракта с Пересом. Ранее сообщалось, что Перес хотел получить от «Ред Булл» контракт на два года, но команда настаивала на однолетнем соглашении.

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