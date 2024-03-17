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Модель в 1/43. Chevrolet Impala Sport Coupe

Модель в 1/43. Chevrolet Impala Sport Coupe

﻿﻿В 1959 году Impala стала отдельной серией автомобилей (выделенной из Bel Air Group), добавив 2-дверное спортивное купе и кабриолет, 4-дверный хардтоп и 4-дверный седан, а также 5-дверную универсальную версию вагон.

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