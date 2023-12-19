На сельхозугодьях в Калининском округе Россельхознадзор обнаружил снятие плодородного слоя почвы

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в октябре-ноябре 2023 года проведена согласованная с органами прокуратуры внеплановая выездная проверка земельного участка сельскохозяйственного назначения в Калининском муниципальном округе Тверской области.
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