На сельхозугодьях в Калининском округе Россельхознадзор обнаружил снятие плодородного слоя почвы

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в октябре-ноябре 2023 года проведена согласованная с органами прокуратуры внеплановая выездная проверка земельного участка сельскохозяйственного назначения в Калининском муниципальном округе Тверской области.