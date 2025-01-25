Путин присвоил впавшему в кому Кеосаяну звание заслуженного артиста

Супруга Кеосаяна Маргарита Симоньян 9 января сообщила, что он пережил клиническую смерть.фото: Кардашов Антон/Агентство «Москва»Президент Владимир Путин присвоил режиссеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.
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