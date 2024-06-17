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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» заплатит 600 млн рублей за Глушенкова, 400 млн пойдут на подъемные и агентские. Хавбек будет получать 240 млн за сезон (Иван Карпов)

Ранее появилась информация, что петербургский клуб согласовал трансфер 24-летнего полузащитника «Локомотива».

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