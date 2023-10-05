Трюдо заявил, что Канада изучает архивы комиссии Дешена по делам нацистов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны изучат архивы работавшей в 80-ые годы комиссии Жюля Дешена, чье расследование было посвящено предполагаемым нацистским военным преступникам в Канаде, чтобы сделать их публичными.