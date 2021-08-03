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На Сахалине с расчетами зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» ВВО проведена тренировка по ПВО

На Сахалине с расчетами зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» ВВО проведена тренировка по ПВО

В феврале текущего года подразделения Восточного военного округа, заступили на дежурство по противовоздушной обороне острова Сахалин на новых зенитных ракетных системах С-400.

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