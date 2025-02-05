«Стадия торга»: политолог Асафов объяснил, выстоит ли Европа без поддержки США

МОСКВА, 5 февраля, ФедералПресс. Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что страны Евросоюза не смогут обеспечить свою безопасность без помощи Соединенных Штатов, подчеркнув ключевую роль Вашингтона в обеспечении обороны Европы.
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